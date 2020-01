Geen Olympische Spelen voor Yellow Tigers: Belgische volleyvrouwen verliezen thriller tegen Turkije

De Belgische vrouwen moeten hun olympische ambities vier jaar in de schuif deponeren. In alweer een memorabele partij haalden ze een schijnbaar uitzichtloze 0-2 achterstand op tegen favoriet Turkije. De tiebreak was er echter teveel aan voor de jonge troepen van coach Vande Broek. De setstanden waren 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 en 15-10.

De opdracht luidde eenvoudig: winnen of het olympisch avontuur strandde voor onze landgenotes in de groepsfase. Iedereen besefte maar al te goed dat het niveau van de wedstrijd tegen Duitsland moest worden gehaald om de rijzige Turken het hoofd te bieden. “Fifty-fifty”, voorspelde captain Ilka Van de Vyver na de felbevochten winst van donderdag tegen Kroatië. Turkije won vier van de zeven confrontaties op de grote toernooien, maar de vorige keer waren het wel de Belgen die aan het langste eindje trokken: 3-1 vorige lente in de Nations League. Over de beide oefenmatchen in de aanloop naar het kwalificatiegebeuren hebben we het niet meer. Daar werd iets te veel verstoppertje te spelen om als waardemeter te gelden.

Luidruchtig aangemoedigd door een flinke horde landgenoten, trokken de rijzige Turkse vrouwen het initiatief meteen naar zich toe. Hun blok bleek een moeilijk te omzeilen hindernis voor de Belgische aanval, waar troefkaart Herbots – bij aanvang van de partij topscorer van het toernooi - er even over deed om haar draai te vinden (5-10). Het niveau van de tegenstanders, die over meerdere troefkaarten beschikten, bleek echter te hoog om ze deftig te kunnen bedreigen (12-19). Winst zat er niet meer in, maar de Yellow Tigers slaagden er wel nog in om zich enigszins terug in de wedstrijd te knokken en moed te putten voor de tweede set.

Comeback

Daarin kregen ze echter meteen weer een stevige kloof aangesmeerd (4-10). Er was geen lievemoederen aan, hoe hard ze ook wilden. De ervaren Turkse vrouwen dicteerden de simpele wet van de sterkste, bij momenten op het pijnlijke af. De derde beurt begon evenwichtiger. Het draaide iets minder soepel bij de Turken, die niet meteen een splijtende demarrage in huis hadden. Integendeel, het waren de Yellow Tigers die voorsprong namen (15-12) en een nieuw elan vonden. “Focus! Focus!”, smeekte coach Giudetti bij 19-14. Zijn discipelen kwamen nog wel opzetten (21-19), maar hun opmars werd bijtijds gestuit. En plaatsballetje van Sobolska hield de Belgen helemaal in de match.

Het typische “derde set-syndroom” van het volleybal, of zat er méér in? De Turken bleken weer beter bij de les (2-6), maar Baladin en co werden even snel weer tot de orde geroepen (6-6). Het evenwicht bleek hersteld. Telkens de tegenstander dreigde een kloofje te slaan, kaatsten de Yellow Tigers de bal terug. Spanning tot en met. Zeker toen Marlies Janssens met haar service zodanig druk zette dat de Turken een wenkende winst uit handen gaven: van 20-22 in één ruk naar 25-22.

Kortom, een tiebreak moest beslissen over een stek in de halve finales. De Turken schoten best uit de startblokken (2-5). Onze landgenotes lieten zich niet afschudden, maar kwamen desondanks 5-8 achter. In je reinste heksenketel viel die fatale kloof alsnog en moesten de Yellow Tigers met opgeheven hoofd afscheid nemen.

Setstanden: 20-25, 15-25, 25-20, 25-22, 10-15

België: I. Van de Vyver, Grobelna, Herbots, Van Gestel, Sobolsk, Janssens; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Stragier, Guilliams, Van Avermaet, Lemmens