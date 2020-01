Waarom narcisme de neurose van 2020 wordt en seks met tienermeisjes nog verbijsterend lang is goedgepraat

Nauwelijks twee weken ver, en de Derde Wereldoorlog is al afgewend, het Britse koningshuis gesplitst en de federale formatie, ja, die is terug naar 2019. Dit zijn negen van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. ‘Rechters moeten weten wat narcisme kan aanrichten’

Wordt narcisme de neurose van de jaren 2020? Zondag zond Eén de ontknoping uit van de succesvolle fictiereeks De twaalf. Maandag publiceerden we de getuigenis van een vrouw die een relatie met een ziekelijk narcistische partner in het echt beleefde. ‘Het is onvoorstelbaar, tot je het zelf beleeft.’ De leescijfers gingen door het dak en nieuwe getuigen boden zich bij de redactie aan.

2. Bijna elk huis moet tegen 2050 aangepakt worden

Met een huis ben je nooit meer klaar. De komende decennia kijkt 95 procent van de huizen aan tegen een flinke renovatie om energiezuinig te worden, genoeg te isoleren en de Vlaamse normen te halen. Dat zal zo’n 55.000 euro per woning kosten.

3. Wie een auto wil kopen, heeft stof tot nadenken

En ook met de auto is niets nog zoals het was. Wie graag twijfelt en wikt en weegt, kan terecht op het Autosalon. Welke brandstof is voor u de beste? We goten de opties in een overzichtelijke tabel.

4. Plots heeft Matzneff geen vrienden meer

Hoe de mentaliteit kan keren: niet zo lang geleden kreeg een schrijver die niet alleen schreef over seks met jonge meisjes, maar daar ook naar leefde, het aura van morele vrijbuiter. Nu schrappen uitgeverijen zijn boeken haastig uit hun aanbod. Dat gebeurt in Frankrijk met de 83-jarige Franse schrijver Gabriel Matzneff. Mia Doornaert ziet in het jarenlang gedogen en goedpraten van pedofilie een patroon. Laffe intellectuelen durven niet tegen een ideologische dictatuur in te gaan.

5. Na de Brexit, de Megxit

Prins Harry en Meghan Markle willen de controle over hun leven terug. Hoe kon de mediaoorlog tegen het koppel zo escaleren dat het Britse koningshuis gaat splijten?

6. Als de natuur in vlammen opgaat

Zonder grootschalige aanplant groeien in veel afgebrande delen van Australië de bomen niet meer terug. Zo hevig is het vuur op vele plekken dat niet alleen verkoolt wat bovengronds staat, maar ook de zaden en schimmels ondergronds. De hele wereld deelt in de catastrofe.

7. Hoe Iran zijn gebrek aan slagkracht compenseert

In een conventionele oorlog tegen de VS heeft Iran geen schijn van kans. Daarom probeert het met beperkte middelen een groot effect te bereiken. Qassem Soleimani was daarin gespecialiseerd.

8. Wanneer we echt liefhebben, zijn we verloren

Tussen genen en maatschappij, en dus tussen nature en nurture, heeft iedereen een ontsnappingsroute: zijn eigen verhaal. Bij het begin van het nieuwe jaar schrijft columniste Ariane Bazan over het potentieel gevaarlijkste en wreedste verhaal: de liefde. Wanneer we echt liefhebben, zijn we verloren.

9. De kip, het varken en het dierenkerkhof

Het is een prikkelend gedachtespel: als archeologen over miljoenen jaren hun schop in de grond steken, wat zullen ze dan opgraven uit onze tijd?