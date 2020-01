Stéphane Peterhansel zet Dakar-leider Sainz onder druk, Alonso schuift verder op

Stéphane Peterhansel heeft de zesde etappe in de Dakar Rally gewonnen, teamgenoot Carlos Sainz blijft wel aan de leiding.

Peterhansel won na de vierde etappe nu ook de zesde etappe in de Dakar Rally. De dertienvoudig winnaar van de Dakar Rally legde de zesde etappe van Ha'il naar Riyad zo'n anderhalve minuut sneller af dan Carlos Sainz.

Daardoor nadert Peterhansel tot op een dikke zestien minuten van Sainz. Nasser Al-Attiyah blijft tweede in de stand op iets minder dan acht minuten van Sainz.

Ook tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso was opnieuw in goede doen. De Spanjaard reed tijdens de zesde etappe de zesde tijd en was daarmee iets minder dan acht minuten trager dan etappewinnaar Stéphane Peterhansel.

Alonso wint door zijn sterke prestatie opnieuw twee plaatsen in het algemeen klassement en schuift op naar de zestiende plaats, op drie uur en achttien minuten van landgenoot en leider Carlos Sainz.

