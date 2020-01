Sporting Lokeren hoopt volgende week het licht op groen te krijgen van Licentiecommissie

In de loop van volgende week hoopt Sporting Lokeren het licht op groen te krijgen van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB). Eind december kreeg de Waaslandse club te horen dat bij een tussentijdse controle bleek dat niet aan alle financiële verplichtingen werd voldaan. Daardoor kreeg Lokeren, net als reeksgenoot Roeselare, een transferverbod opgelegd.

In het Daknamstadion zijn ze ervan overtuigd dat alles in kannen en kruiken komt zodat men zich opnieuw op de transfermarkt kan begeven. 'Wij maken ons sterk dat midden volgende week alles in orde is', legde persverantwoordelijke Guy Van den Broeck uit. 'We staan constant met de Licentiecommissie van de KBVB in contact zodat het dossier in de beste omstandigheden afgewerkt kan worden. Het gaat over kleine zaken waarin we tekort kwamen, maar die ons wel die bewuste maatregel opleverden. In de eindejaarsperiode hebben we ons de pleuris gewerkt om alle attesten over te maken aan de Licentiecommissie van de KBVB. Dat is nu achter de rug. Wij hebben goede hoop op een goede afloop.'

Indien Lokeren opnieuw transfers mag doen, komen er dan nog nieuwe spelers? 'Wij zijn steeds bezig geweest en hebben uitgekeken naar versterking', verzekerde sportief manager Eric Verhoeven. 'Het is echter moeilijk een speler vast te leggen als je een transferverbod hebt. Als er nieuwe spelers komen, moeten die echter wel onmiddellijk inzetbaar zijn en een directe meerwaarde betekenen voor deze club.'

Sporting Lokeren staat momenteel allerlaatste in 1B met slechts 15 punten, 5 minder dan Roeselare dat voorlaatste staat. Lokeren speelt zondag uit bij Virton, tweede in de stand.