Na controverse vorig jaar heeft de bekende Amerikaanse technologiebeurs CES formeel seksspeeltjes toegelaten. Maar de producenten moesten wel speciale regels volgen.

Vorig jaar won een seksspeeltje voor vrouwen een innovatieprijs op de Consumer Electronics Show (CES). Het ging om de ‘Osé’, een apparaatje ontworpen door vooral vrouwelijke ingenieurs. Ze maakten daarvoor gebruik van ‘nieuwe microrobotica die het gevoel van een menselijke mond, tong en vingers perfect weet na te bootsen’.

De organisatie trok de prijs in, omdat ze het speeltje obsceen vond. Het leidde tot verontwaardigde reacties. De producent Lora DiCarlo sprak van discriminatie tegenover vrouwelijke seksualiteit.

‘De seksualiteit van de man mag expliciet zijn – er is letterlijk een seksrobot in de vorm van een onrealistisch geproportioneerde vrouw en virtualrealityporno te bewonderen – terwijl de vrouwelijke seksualiteit weggemoffeld of zelfs ronduit verbannen wordt’, schreef de ceo van het bedrijf toen.

Na de controverse kwam de organisatie terug op haar beslissing.

Anatomie

De technologiebeurs heeft de zaken dit jaar anders aangepakt. De beurs laat nu formeel innovatieve en technologische seksspeeltjes toe in de categorie Gezondheid en Welzijn. De organisatie heeft daarvoor een aantal regels opgesteld. Zo mogen de seksspeeltjes niet anatomisch correct zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook grenzen gesteld aan de taal en afbeeldingen die mogen worden gebruikt. Pornografie – ook in de vorm van virtual reality – is niet meer toegelaten.

Lora DiCarlo is tevreden met de nieuwe richtlijnen. 'We mogen ons niet schamen over seksualiteit', zegt DiCarlo aan CNN. 'Het maakt deel uit van onze gezondheid. Ik hoop dat die visie meer ingang vindt.'

De organisatie zegt dat er een tiental sekstechnologiebedrijven een stand hadden op de beurs. Na deze editie wordt de beslissing geëvalueerd.