Netflix haalt slag thuis: homoseksuele Jezus is geen godslastering

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat Netflix ‘The first temptation of christ’ mag blijven aanbieden. Een rechter in Rio de Janeiro had de streamingdienst woensdag nog bevolen om de film, waarin Jezus een homoseksuele relatie heeft, te verwijderen omdat die christenen zou beledigen.

'Men kan er niet vanuit gaan dat een humoristische satire de magische kracht heeft om de waarden van het christelijke geloof, dat al meer dan tweeduizend jaar bestaat, te ondermijnen', motiveerde de voorzitter van het Braziliaanse Hooggerechtshof, José Antonio Dias Toffoli, zijn beslissing om Netflix toe te staan ‘The first temptation of christ’ uit te zenden.

De streamingdienst had eerder op de dag een zaak aanhangig gemaakt bij het hoogste gerechtelijke orgaan. Volgens Netflix was er sprake van ongeoorloofde censuur nadat een rechter in Brazilië had bevolen om de film te verwijderen uit het aanbod. Volgens de rechter, Benedicto Abicair, was het niet alleen voor de christelijke gemeenschap een goede zaak dat ‘The first temptation of christ’ niet meer werd vertoond, maar ‘voor de volledige Braziliaanse gemeenschap, die voornamelijk uit christenen bestaat’.

De gebouwen van komediegroep Porta dos Fundos, die de film maakte, werden op kerstavond door gemaskerde mannen bestookt met molotovcocktails. De advocaten van Netflix stelden in hun klacht dat het verbod evenveel effect had als die aanval. 'Men gebruikt angst en intimidatie om ons het zwijgen op te leggen.'

In ‘The first temptation of christ’ komt Jezus naar huis met een mannelijke partner. De film kreeg veel kritiek en 2 miljoen Brazilianen ondertekenden een petitie waarin de streamingdienst werd gevraagd hem te schrappen uit het aanbod.

Bekijk de trailer hieronder: