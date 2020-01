Het Luxemburgse bedrijf Mu Design heeft de ideale oplossing uitgevonden voor mensen die er niet in slagen goed voor hun planten te zorgen: een slimme bloempot die je vertelt wanneer je plant water nodig heeft of te veel zonlicht krijgt. Dinsdag stelden ze het design voor op de techbeurs CES in Las Vegas.

Het project werd gerealiseerd met behulp van een succesvolle crowdfunding, waarmee ze ruim 200.000 euro hebben ingezameld. De slimme bloempot kost ongeveer 100 euro en zal vanaf maart kunnen verstuurd worden.