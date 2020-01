Snelste autonome kogeltrein gelanceerd in China

In de aanloop naar de Winterspelen van 2022 heeft China een nieuwe hogesnelheidstrein zonder bestuurder gelanceerd.

De kogeltrein zal de hoofdstad Peking met de stad Zhangjiakou verbinden, waar tijdens de Olympische Winterspelen in 2022 skiwedstrijden zullen plaatsvinden.

De trein haalt snelheden tot 350 km/u. Daarmee is hij de snelste autonome trein ter wereld. De reistijd tussen de twee steden wordt teruggebracht van drie uur naar 47 minuten.

De trein zal automatisch in de stations stoppen en vertrekken volgens een vastgelegde dienstregeling. Zonder bestuurder dus. Er is wel een treinbegeleider aan boord voor bij eventuele noodgevallen. De trein is ook uitgerust met meer dan 2.500 sensoren om anomalieën te detecteren.

Een van de tussenstops ligt bij Badaling, een van de meest bezochte delen van de Chinese Muur.