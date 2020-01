Goffin stunt tegen Nadal en houdt België in race voor halve finale

David Goffin (ATP 11) heeft in de kwartfinales van de ATP Cup gewonnen van nummer 1 Rafael Nadal. Het dubbelspel moet nu beslissen of België naar de halve finale gaat.

David Goffin heeft voor een stunt van formaat gezorgd in de kwartfinales van de ATP Cup in Sydney tussen België en Spanje. Onze landgenoot klopte in zijn enkelwedstrijd nummer één van de wereld Rafaél Nadal in twee sets met 6-4 en 7-6.

Omdat Kimmer Coppejans eerder op de dag het eerste enkelduel tegen Roberto Bautista Agut (ATP 31) met 6-1 en 6-4 verloor staat het nu 1-1 in de tussenstand en valt de beslissing in het dubbelduel met Sander Gillé en Joran Vliegen.

Het is nog maar de tweede keer in zijn carrière dat Goffin van Nadal kan winnen. De enige zege van onze landgenoot in zes duels tegen de Spaanse tennisgrootheid dateert van de poulefase op de ATP Finals in 2017. Vorig jaar werd Goffin nog uitgeschakeld door Nadal in de zestiende finales op Roland Garros.