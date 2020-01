Club Brugge wil volgend jaar al beginnen bouwen aan nieuw stadion

Club Brugge wil het voetbalseizoen 22-23 al in zijn nieuw stadion spelen. Met de bouw hoopt Club volgend jaar te kunnen beginnen. Het wordt een stadion met 40.000 zitjes.

Club Brugge gaat niet echt verhuizen. De club bouwt een nieuw stadion naast het huidige Jan Breydel-stadion op de plaats waar nu oefenvelden en een parking liggen. Stadsgenoot Cercle Brugge, waarmee Club momenteel Jan Breydel deelt, zou nog even in dat stadion blijven spelen tot een nieuw, kleiner stadion klaar is aan de Blankenbergsesteenweg.

Nog voor de zomer dient Club Brugge de omgevingsaanvraag in over de bouw van zijn nieuwe voetbaltempel met 40.000 zitjes. De Bruggelingen hopen dat een en ander snel kan gaan zodat begin volgend jaar de bouw kan beginnen. De werken moeten dan afgerond zijn voor het seizoen 2022-23 begint. Waardoor Club Brugfge helemaal klaar is om met het stadion te voldoen aan de nieuwe normen van de UEFA rond het Champions League seizoen van één jaar later.

Club-voorzitter Bart Verhaeghe toonde zich bij de voorstelling alvast in de wolken. 'Deze bewindsploeg heeft er weinig gras over laten groeien. Nauwelijks één jaar zijn we verder en er is al een oplossing, een waaraan ik zelf eerst niet gedacht had. Wij kunnen niet talmen, we kunnen niet staan kijken. Club moet een bekende naam in Europa blijven.'

Winkels en kantoren zullen er niet komen in het nieuwe stadion, de extra inkomsten zullen van de verhoogde capaciteit en betere merchandising moeten komen. 'We zijn ondernemers die elke euro zo slim mogelijk zullen gebruiken. Het wordt mooi. Het zal er zeker veertig jaar staan, dus willen we iets maken waar we fier op kunnen zijn', aldus voorzitter Verhaeghe.

Tijdens de bouwwerken blijven Club en Cercle hun thuismatchen afwerken in het huidige stadion. Na de werken verhuist Club en blijft Cercle nog even in Jan Breydel. Pas als het nieuwe stadion van Cercle klaar is, verhuist ook Cercle en kan Jan Breydel worden afgebroken.

Cercle Brugge was op de hoogte

Bij Cercle vielen ze naar eigen zeggen compleet uit de lucht. 'We kunnen niks zeggen en vallen uit de lucht', reageerde Cercle-voorzitter Frans Schotte vanmorgen op het nieuws. 'Wij zijn nooit gecontacteerd om te praten over deze piste. Als het klopt is het een verrassende en ook vreemde ontwikkeling. Op het eerste gezicht vind ik het niet de juiste piste maar anderzijds ken ik ook de bedoeling en de details niet zodat het niet gepast zou zijn om er commentaar op te geven en te oordelen of veroordelen.'

Maar dat Cercle niets wist, werd vanmiddag op de persconferentie van Club Brugge en het Brugse stadsbestuur ontkend. Volgens Club Brugge is er wel degelijk gepraat met Schotte en ook al met diens opvolger.