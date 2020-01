Om veiligheidsredenen heeft het Gevangeniswezen Google officieel gevraagd om de gedetailleerde luchtfoto’s van de Belgische gevangenissen, onder meer op Google Maps, wazig te maken. Maar Google wil dat voorlopig niet.

‘We willen niet dat de beelden gebruikt worden om ontsnappingspogingen voor te bereiden of een drone op een bepaalde plaats in de gevangenis te laten landen’, zegt Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Maar Google geeft niet thuis. ‘Het bedrijf wil pas in actie schieten wanneer het daartoe wettelijk wordt verplicht’, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Iets wat Google bevestigt: ‘Er ontbreekt een juridische basis om dit verzoek in te willigen.’ In Frankrijk werd het bedrijf daar wel al toe verplicht.