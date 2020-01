LikeMe-choreograaf krijgt vijf jaar cel, deels met uitstel, voor verkrachting leerling

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 38-jarige dansleraar uit Boechout veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel, voor zedenfeiten met zijn leerlingen. De beklaagde moet zich voor zijn seksuele problematiek laten behandelen en mag ook gedurende vijf jaar niet meer met minderjarigen werken.

De beklaagde is dansleraar, choreograaf en producent en komt vaak in contact met minderjarigen. Alles begon met de aangifte van een van zijn vroegere leerlingen in juni 2018. De jongeman, die intussen meerderjarig is, verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de beklaagde zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

De dertiger betwistte de aantijgingen met klem, maar in de loop van het onderzoek kwamen nog meer slachtoffers in beeld. De beklaagde ontkende alles. Volgens de verdediging kaderden de klachten in een beschadigingsoperatie van zijn voormalige zakenpartner.

De rechtbank sprak de beklaagde voor een aantal tenlasteleggingen vrij en legde hem voor de overige feiten een celstraf deels met uitstel op.

De beklaagde was één van de bedenkers van Ketnet-reeks #LikeMe. De feiten dateren echter al van voor die periode.