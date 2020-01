‘Enthousiasme is een bijzonder sterk woord, zeker voor acht uur ’s morgens.’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik wilde vanavond mijn moeder meenemen, maar dat kon niet, want als ik naast een vrouw sta, zeggen ze meteen dat we daten’

‘Alle mensen met talent en enig verstand zijn weg uit Moldavië, alles wat interessant is, is gaan lopen.’

‘Zodra ik start, is het wachten tot Mathieu van der Poel in mijn rug opduikt en ik gedubbeld word.’

‘We hebben doelen te bereiken als ploeg, en als ploeg hebben we de tijd nodig die we nodig hebben.’

‘Als IS een streamingdienst zou oprichten, zouden jullie je agent bellen, of niet soms?’

‘Once Upon a Time in Hollywood duurde bijna drie uur. Leonardo DiCaprio was aanwezig tijdens de première, en tegen het eind van de film was zijn date alweer te oud voor hem.’