Meghan Markle naar Canada teruggevlogen

gisteren

Met welke centen gaan Harry en Meghan hun eigen koers varen?

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zetten een stap terug in het Britse koningshuis en zien daarmee ook af van hun dotatie. Dat werpt vragen op over hun fondsen, want alleen al de rekening voor hun beveiliging kan snel oplopen.