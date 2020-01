Verschillende federale ministers ontvangen poederbrieven

Er zijn vrijdag bij zes overheidsbedrijven verdachte brieven aangekomen, onder andere op verschillende kabinetten van federale ministers. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Donderdag kregen verschillende Waalse ministers al poederbrieven toegestuurd.

Premier Sophie Wilmès, Open Vld-vicepremier Alexander De Croo, ministers Maggie De Block (Open Vld) en CD&V-vicepremier Koen Geens, MR-vicepremier David Clarinval, CD&V-minister Nathalie Muylle en MR-minister Denis Ducarme kregen een brief.

De brief die vrijdagochtend op het kabinet van premier Wilmès aankwam, werd niet opengemaakt omdat men er extra waakzaam was na de verdachte post in Wallonië van donderdag, zegt woordvoerster Elke Pattyn. Het kabinet van de premier is bijgevolg niet in quarantaine geplaatst. 'De bevoegde diensten zijn ter plaatse en alles is onder controle.' Ook bij Open Vld-vice De Croo werd de brief niet opengemaakt.

In totaal zijn op zeker zes verschillende plaatsen poederbrieven aangekomen. De Financietoren en het kabinet van minister Ducarme is in quarantaire geplaatst. Niemand mag het gebouw binnen of buiten.

Ook bij de Franse gemeenschapsregering is een verdachte enveloppe aangekomen.

Donderdag werden er al poederbrieven gestuurd naar het Elysette, de zetel van de Waalse regering in Namen, en naar verschillende kabinetten van Waalse ministers. De poederbrieven in Namen bleken gisteren uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen te bevatten. De verschillende ministers bleven enkele uren in quarantaine, maar konden het Elysette uiteindelijk verlaten.