Nooit meer testamenten dan in 2019

Volgens de notarisfederatie werden vorig jaar een recordaantal testamenten geregistreerd. Het waren er meer dan 66.000.

Steeds meer Belgen maken een testament op. Vorig jaar telden de notarissen in totaal 66.521 geregistreerde testamenten. Dat is ruim 7 procent meer dan in 2018, en bijna een kwart meer in vergelijking met 2017.

Volgens Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be, ligt de belangrijkste verklaring in het nieuwe erfrecht, dat op 1 september 2018 in werking trad. ‘Dankzij dat gemoderniseerde erfrecht heeft de burger een grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil. En hij maakt daar ook gebruik van.’

Zo maakt het niet meer uit hoeveel kinderen de erflater heeft. Ook al zijn er dat drie of vier: iedereen kan de helft van zijn vermogen nalaten aan wie hij wil, maar hij moet dan wel een testament opstellen. Zo heeft elke Belg sinds 1 september 2018 een grotere marge om een deel van zijn vermogen na te laten aan zijn partner of aan de kinderen van de (nieuwe) partner.

Kleinkinderen

‘De sterke stijging van het aantal testamenten bewijst dat burgers gretig gebruikmaken van de extra vrijheid om zaken met een testament te regelen’, aldus Van Opstal. ‘Bovendien wordt er ook meer gebruikgemaakt van de generatiesprong, rechtstreeks de erfenis doorgeven aan de kleinkinderen. Ook goede doelen blijven populair bij mensen die een testament opmaken.’