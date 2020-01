Twaalf transmigranten aangetroffen in koelwagen in Halle

In de Zinkstraat in Halle zijn vrijdagochtend twaalf transmigranten aangetroffen die verstopt zaten in een koelwagen van Colruyt. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twaalf volwassen mannen, die allemaal zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeren ze wel in goede gezondheid.

Het was de Spaanse chauffeur van de koelwagen die vrijdagochtend rond 7.30 uur alarm sloeg toen hij lawaai hoorde in zijn laadruimte. Daarop werd de politie verwittigd, die ter plaatse kwam en de twaalf mannen aantrof.

'De juiste identiteit en leeftijd van die personen moet nog nagegaan worden, maar volgens hun eerste verklaringen zou het om Koerden gaan', zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. 'De chauffeur verklaarde dat hij afgelopen nacht in de omgeving van Reims gestopt is.'

Mogelijk hebben de twaalf zich dus daar in de vrachtwagen verstopt, al moet het verdere onderzoek daar nog meer duidelijkheid over scheppen. De chauffeur zal ook nog verder verhoord worden.