StuBru maakt de finalisten van De Nieuwe Lichting bekend

Brihang, Tamino en Tessa Dixson sierden eerder al de erelijst van StuBru's De Nieuwe Lichting. De radiozender maakte vanochtend negen kanshebbers bekend om zich daar bij te voegen.

De BBC tipte gisteren nog Celeste als hét muziektalent voor 2020 , maar ook in eigen land wordt er druk vooruitgeblikt. Studio Brussel maakte vrijdagochtend de negen genomineerden bekend voor 'De Nieuwe Lichting', waarmee de zender op zoek gaat naar nieuwe Belgische hitmakers.

Maken dit jaar kans om de opvolgers te worden van Tessa Dixson, David Ngyah en Mooneye : popzangeres Alison Jutta, rockbands Crooked Steps, Dvkes en The Radar Station, hiphopartiesten Demi Lou, Rian Snoeks en Yong Yello, en soulzangeressen Ikraaan en Sunday Rose.

Daarbij vallen die laatste twee op. In het Nederlandstalige ‘Reflectie’ verkent de 22-jarige Ikraaan depressiviteit op een manier die doet denken aan Billie Eilish. De 24-jarige Sunday Rose speelde al in het achtergrondkoor van Coely, maar maakt solo tijdloze en bijzonder vrolijke pop met 'Worst I ever had'.

De shortlist werd samengesteld uit 999 inzendingen, door een jury met Kirsten Lemaire, Jan Paternoster (Black Box Revelation), Black Mamba, Michael Ilegems (Knack Focus) en Jeroen De Pessemier (The Subs). De komende dagen worden de finalisten voorgesteld op StuBru. Vanaf 23 januari kan het publiek stemmen op zijn of haar favorieten. Op 30 januari maakt StuBru de winnaars bekend.