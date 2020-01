Niet vaste telefoon, maar dierenpension en winterbanden zullen loon bepalen

De jaarlijkse vernieuwing van de indexkorf komt eraan. De stijging van uw loon zal niet meer afhangen van de prijs van de vaste telefoon, maar van alcoholvrij bier, de douchekop en het dierenpension.

Als de prijzen stijgen, dan stijgt ook uw loon: zo zit de automatische koppeling van ons loon aan de gezondheidsindex in elkaar. De indexkorf van de gezondheidsindex bevat zo’n 500 producten die gezinnen in ons land regelmatig kopen. Elk jaar maakt de overheid een analyse: wat moet eruit, wat erin. Zo blijft de gezondheidsindex actueel.

Dit jaar komen minder verrassende producten zoals paraplu’s en zonnebrillen in de lijst. Maar ook alcoholvrije bieren - die pas de laatste jaren aan populariteit winnen - komen in de korf terecht. En ook de douchekop, de tafelloper, het dierenpension, gebitsreiniging en de vervanging en de opslag van zomer- en winterbanden veroveren een plaatsje. Dat melden Het Laatste Nieuws en VRT. Zeker de winterbanden zijn opvallend, omdat ze in ons land voorlopig nog niet verplicht zijn.

De draadloze vaste telefoon verdwijnt dan weer uit de lijst. Die is op de markt al lange tijd verdrongen door de smartphone.

Vorig jaar vond al een eerste grote modernisering plaats, met streamingsdiensten als Netflix en Spotify die in de gezondheidsindex terechtkwamen.