Overheid ziet voor het eerst geld terug na redding Ethias

Voor het eerst sinds 2008 zal het dividend van Ethias de kassa van de betrokken overheden doen rinkelen. Die pompten in 2008 1,5 miljard euro in de verzekeraar en hebben hem sindsdien bijna volledig in handen. Dat meldt De Tijd.

De verzekeraar keerde sinds de redding wel al dividenden uit, maar die bleven tot nu toe op het niveau van Vitrufin, een tussenholding boven Ethias. Die gebruikte het geld onder meer om een obligatielening van 278 miljoen euro terug te betalen om Ethias van zijn Dexia-erfenis te verlossen. Die terugbetaling had vorig jaar plaats en het tussenvehikel werd in november opgedoekt.

Nu zullen de dividenden voor het eerst rechtstreeks naar de aandeelhouders vloeien. Voor de uitkering van een regulier dividend staat geen enkel obstakel meer in de weg. Ethias heeft de jongste jaren reserves opgebouwd en heeft voldoende financiële middelen om de dividenden uit te betalen. De raad van bestuur van Ethias beslist binnen enkele weken welk bedrag uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

De andere reddingen in de financiële sector spijzen al jaren de bankrekeningen van de overheden. Eric Dor, de directeur economische studies van de Franse zakenschool IESEG, bracht het hele plaatje in kaart. In september 2018 bleek uit zijn overzicht dat het gat van de bankenreddingen voor de Belgische overheden nog 465 miljoen euro bedroeg. Als we rekening houden met de 757 miljoen die Belfius, BNP Paribas en de ‘bad bank’ van Fortis in 2019 uitkeerden, is de balans voortaan voor ongeveer 292 miljoen euro positief, besluit De Tijd.