Wind en wolken overheersen

Het blijft de komende dagen erg zacht voor de tijd van het jaar. Al kunnen regen en wolken wel een stoorzender zijn op de vele nieuwjaarsrecepties van dit weekend.

De dag begint in het centrum en het zuidoosten nog zwaarbewolkt met regen of buien, elders is het al wisselend bewolkt. Uiteindelijk wordt het vanaf het noordwesten overal wisselend bewolkt met kans op een bui.

De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten, maar waait in het zuidoosten van het land eerst nog uit het zuidwesten. Dat voorspelt het KMI vrijdag.

Vrijdagavond vallen er nog enkele buien ten zuiden van Samber en Maas, elders is het dan droog. Later in de nacht wordt het overal droog met nog vrij veel wolkenvelden. In de Ardennen kan er nevel of mist gevormd worden.

De minima liggen tussen -1 graad in Hoog-België en 3 graden op vele plaatsen in Vlaanderen bij een zwak tot matige wind die krimpt van westnoordwest naar zuidwest.

Weekend

Zaterdag krijgen we een geheel droge dag met op de meeste plaatsen voornamelijk veel hoge wolkenvelden. In het zuidoosten van het land kunnen lage wolkenvelden hardnekkig zijn. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen van het land.

Zondag trekt in de loop van de dag een zwakke storing van het westen naar het oosten over het land met veel bewolking en tijdelijk wat regen. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden aan zee. Er staat een matige tot lokaal vrij krachtige wind uit het zuidzuidwesten tot zuidwesten.

Zacht

Maandag blijft het overwegend bewolkt met zeer lokaal nog enkele buitjes. Het blijft zacht met maxima tussen 5 en 9 graden.