Grote brand in Louvain-La-Neuve, gemeentelijk rampenplan afgekondigd

In de nacht van donderdag op vrijdag is een grote brand uitgebroken in een industrieel gebouw in Louvain-La-Neuve, melden de RTBF en RTL. In het gebouw zouden zich chemische producten bevinden. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

De brand vindt plaats in een opslagplaats van het bedrijf REALCO, aldus RTBF. Alle brandweermannen van Waals-Brabant zijn gemobiliseerd, net als de zone NAGE van Namen die als versterking is opgeroepen.

De burgemeester Julie Chantry is ter plaatse en zij meldt dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De N4 is ter plaatse afgesloten voor het verkeer.

De vlammen zouden dertige à veertig meter de hoogte in gegaan zijn. Er is vooral vrees voor chemische dampen die vrij kunnen komen, omdat het om een chemisch bedrijf gaat. Dat is volgens de brandweer niet onmogelijk, maar meer nieuws daarover is er nog niet.