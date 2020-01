Videobeelden tonen dat vliegtuig geraakt lijkt te worden door raket

The New York Times heeft donderdagavond beelden gepubliceerd van het moment waarop een vliegtuig geraakt lijkt te worden door een raket. De Amerikaanse krant zegt de beelden te hebben onderzocht, en is er zeker van dat het effectief gaat om het Oekraïense vliegtuig dat woensdag vlak na het opstijgen in Teheran neerstortte.

De beelden werden volgens The New York Times geschoten vanuit Parand, een stad die werd aangelegd op tien kilometer van de internationale luchthaven Imam Khomeini in Teheran.

Op de beelden is volgens The New York Times te zien dat het vliegtuig wordt geraakt door een raket, maar dat het daarna niet volledig explodeerde. Het kon nog enkele minuten lang blijven doorvliegen en probeerde zelfs nog terug te keren naar de luchthaven. Op andere beelden die The New York Times onderzocht is dan weer te zien dat het vliegtuig bij het naderen van de luchthaven al in lichterlaaie stond. Daarna was er een explosie, en stortte het neer.

Ook het journalistieke netwerk Bellingcat, dat eerder uitgebreid onderzoek deed naar de ramp met het MH17-vliegtuig, heeft de beelden bekeken. Ook volgens hen zijn ze wel degelijk gemaakt in Parand.

You can watch a great annotated video put together by @JakeGodin of Newsy here, showing the various objects and events of the brief clip: pic.twitter.com/lwRfStVoGP — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

De Iraanse regering blijft intussen volhouden dat het vliegtuig niet werd neergeschoten. 'Al die berichten maken deel uit van een psychologische oorlogsvoering tegen Iran. Alle landen die onderdanen aan boord van het toestel hadden, mogen vertegenwoordigers sturen. We verzoeken ook Boeing om een vertegenwoordiger naar Teheran te sturen. Samen zullen we de zwarte dozen onderzoeken', zo staat in een mededeling die Teheran donderdagavond verspreidde.