Waarom we wel stoppen met roken, maar niet met vettig eten

We roken almaar minder in België. Maar we wegen almaar meer. Hoe komt dat? Kunnen we lessen trekken uit de strijd tegen de sigaret voor de strijd tegen zwaarlijvigheid? En zo ja: welke?

Een op de zes à zeven Belgen ouder dan vijftien rookte in 2018 dagelijks. Dat is niet weinig. Maar dat is wel al 18 procent minder dan vijf jaar eerder, in 2013. Het aantal rokers daalt in ons land. Maar intussen is wel één op de twee Belgen te zwaar. Hoe komt het dat we wél stoppen met roken, maar veel moeilijker met ongezond eten? Redacteurs Maxie Eckert en Stijn Cools zochten het uit.

De cijfers van het aantal rokers in ons land komen van Sciensano, het Belgisch instituut voor de gezondheid.

