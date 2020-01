Kritiek geven op kerstcadeau van het werk kan gevaarlijk zijn

De 27-jarige werknemer Hussien Mehaidli zal zich kerstmis 2019 wellicht nog lang herinneren.

Toen hij van zijn bedrijf Fastenal Canada het jaarlijkse kerstcadeau kreeg, verheugde hij zich al op de traditionele mix van snoep, koekjes en fast-food die het personeel elk jaar toegestopt kreeg. Groot was zijn verbazing toen hij in het pakje enkel een flesje barbecuesaus van 6 dollar vond en een houten spatel waarin het logo van het bedrijf was gekerfd.

En dus verstuurde hij niet veel later - anoniem weliswaar - een boze tweet: ‘Wat voor soort multimiljoenenbedrijf geeft zijn personeel barbecuesaus als kerstgeschenk? Terwijl de Amerikaanse werknemers zich kunnen volstoppen met lekkers uit een echte geschenkbox!’ Maar het bedrijf zag de tweet en kwam er snel achter dat Mehaidli die had verstuurd. Een dag later kreeg hij een telefoontje van zijn manager en werd hij op staande voet ontslagen. Zijn bizarre ontslag haalde echter al snel de nationale media. Waarop het Canadese bedrijf werd overstelpt met boze reacties.

Voorlopig vergeefs. De ceo van Fastenal Canada, Dan Florness, blijft voorlopig onbuigzaam. ‘Onze reactie was wat overtrokken’, reageerde hij gisteren bij CTVnews. ‘Het is ongelukkig. Niemand heeft mij gecontacteerd en gezegd: ben ik echt ontslagen om een tweet? Maar de beslissing is legaal en ik ga die niet zomaar herroepen’.