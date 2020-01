Telefonerende Weinstein veroorzaakt opschudding tijdens proces, rechter weigert wrakingsverzoek verdediging

De rechter die zich buigt over de verkrachtingszaak van Harvey Weinstein heeft donderdag geweigerd zichzelf te ontheffen van de zaak. De advocaten van de gewezen filmproducent noemden rechter James Burke ‘vooringenomen’, nadat die Weinstein hard had aangepakt omdat die in de rechtszaal zijn telefoon had gebruikt.

‘Ik ben in geen enkel opzicht vooringenomen in deze zaak’, zei Burke tijdens de rechtszitting van donderdag tegen het advocatenteam van Weinstein. ‘Integendeel, ik doe net heel veel moeite om er zeker van te zijn dat uw cliënt een eerlijk proces krijgt.’

De 67-jarige gewezen producent moet zich sinds dinsdag voor de rechtbank in New York verdedigen tegen de aanklachten van twee vrouwen. Die beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Weinstein, die bezweert onschuldig te zijn, riskeert daarvoor een levenslange celstraf.

De rechtszaak kan makkelijk twee maanden lang duren. Tijdens de zittingen is het gebruik van een mobiele telefoon ten strengste verboden. Toch werd Weinstein er woensdag op betrapt dat hij in de rechtszaal zijn telefoontoestel gebruikte. De rechter sprak de verdachte daarop erg streng toe. ‘Is dit echt de reden waardoor u voor de rest van uw leven achter de tralies wil belanden? Door een bevel van de rechter te negeren en berichtjes rond te sturen?’, klonk het.

‘Fel overdreven’

Op de zitting van donderdag greep advocaat Arthur Aidala die strenge berisping aan om Burke ervan te beschuldigen geen onafhankelijke rechter te zijn. Hij diende daarom een verzoek in om de rechter te wraken.

Dat veegde die echter van tafel. ‘Zelfs al waren mijn woorden fel overdreven, een bewijs van vooringenomenheid waren ze zeker niet’, zei Burke. ‘Ik meende natuurlijk helemaal niet dat ik uw cliënt levenslang wil opsluiten. Net zomin heb ik op voorhand al een oordeel gevormd over de vraag of uw cliënt schuldig of onschuldig is.’

Tachtig beschuldigingen

Het verzoek van Aidala om de rechtszaak even uit te stellen om de gemoederen te laten bedaren, wees Burke eveneens af. ‘De tijd is nu rijp om met dit proces door te gaan’, zei de rechter. ‘Alle partijen zijn er klaar voor.’

De voorbije drie jaar hebben meer dan tachtig vrouwen Weinstein publiekelijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, aanranding en enkelen zelfs van verkrachting. Sommige beschuldigingen gaan over vergrijpen die vele tientallen jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden. Weinstein beweert dat al zijn seksuele contacten steeds met wederzijdse toestemming hebben plaatsgevonden.