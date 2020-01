Vakbonden kapen nieuwsjaarsspeech VRT

Nadat ceo Paul Lembrechts en de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, Luc Van den Brande, beslisten om niet te speechen op het nieuwjaarsfeest van de openbare omroep, hebben de vakbonden onverwacht het woord genomen.

‘Het is koud in de regionen boven de VRT: bovenop de besparingen die de Vlaamse regering aankondigde, kwam er een conflict in het directiecomité’, zei Michelle Graus, de voorzitter van ACOD VRT. Haar speech verscheen op de Facebookpagina van ACOD-VRT. ‘Op dit moment is het conflict nog steeds niet opgelost door de raad van bestuur. Maandag 20 januari hebben zij hun laatste vergadering. We dringen dan ook bij hen aan op een snelle oplossing voor deze stilstand.’

Begin december barstte aan de top van de VRT een machtsstrijd los tussen Lembrechts en de nummer 2 van de VRT, Peter Claes. Claes is directeur Media en Productie. Lembrechts vroeg eind november het ontslag van Claes, maar de raad van bestuur onder leiding van Van den Brande (CD&V) weigerde daar tot twee keer toe op in te gaan. De raad stelde een bemiddelaar aan die voor 20 januari beide partijen moet verzoenen.

Door die impasse besloten de ceo en de voorzitter van de raad van bestuur dit jaar geen nieuwjaarsspeech te houden. Die zouden dit jaar de vorm van een interview aannemen. Het werd niet opportuun geacht om nu publieke statements te doen.

De vakbonden hebben de voorbije weken uitdrukkelijk de kant van de ceo gekozen in dit conflict.