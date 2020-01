Ook Canadese premier Trudeau overtuigd dat Iran Oekraïens vliegtuig neerhaalde

Bronnen bij het Pentagon, de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Iraakse veiligheidsdiensten zeggen aan het blad Newsweek dat het woensdag gecrashte Oekraïense vliegtuig toch zou zijn neergeschoten. Iran zou het vliegtuig ‘per ongeluk’ hebben neergehaald. De Canadese premier Justin Trudeau bevestigde dat donderdagavond. Bij de crash kwamen onder meer 63 Canadezen om.

Persagentschap Reuters meldt dat de Amerikanen zich voor die claim baseren op satellietbeelden, waaruit zou blijken dat het woensdag neergestorte vliegtuig werd geraakt door twee raketten van Iraans luchtafweergeschut. Het zou gaan om Tor-M1-raketten, een wapen van Russische makelij dat door het Iraanse leger wordt gebruikt. Regeringsbronnen zeggen uit te gaan van een ongeluk.

Volgens anonieme bronnen van CBS News pikten de Amerikaanse inlichtingendiensten signalen op van een radar die ingeschakeld werd. Amerikaanse satellieten zouden ook de lancering van twee luchtafweerraketten opgepikt hebben, kort voor het vliegtuig ontplofte. De informatie zou donderdag gebrieft zijn aan federale functionarissen van de Verenigde Staten.

Een bron van CBS, die op die briefing aanwezig was, zegt dat er onderdelen van raketten zijn gevonden op de plaats waar het vliegtuig is neergestort. Dat wordt echter ontkend door het hoofd van het Iraanse team dat de crash onderzoekt, en door de Iraanse luchtvaartautoriteit. 'Het is wetenschappelijk gezien volstrekt onmogelijk dat het vliegtuig werd geraakt door een raket', zegt Ali Abedzadeh, hoofd van de luchtvaartautoriteit, tegen Reuters.

Die maakte donderdag overigens ook bekend dat beide zwarte dozen van de woensdag in Teheran neergestorte Boeing beschadigd zijn, 'een gevolg van het ongeluk en de brand'. De geheugenkaarten van de zwarte dozen zouden door de crash beschadigd zijn.

Trudeau bevestigt

De Canadese premier Justin Trudeau bevestigde donderdagavond dat het vliegtuig inderdaad zou zijn neergeschoten door Iran. 'We hebben meerdere bronnen, zowel eigen bronnen als van bondgenoten, die bevestigen dat Iran het Oekraïense toestel heeft neergehaald. Dat kan per ongeluk gebeurd zijn. Om die reden is een diepgaand onderzoek nodig. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alvast verklaard bereid te zijn de dialoog hierover met Canada aan te gaan', sprak Trudeau. 'We zullen alvast doorgaan tot de zaak volledig is uitgeklaard en er recht gesproken is.' Trudeau zei ook nog dat Oekraïense onderzoekers zullen toegelaten worden tot Iran, om de zwarte dozen te onderzoeken.

President Donald Trump had eerder donderdag al tegen journalisten gezegd ‘dat iemand mogelijk een fout heeft gemaakt die heeft geleid tot de crash van het toestel'. Hij verstrekte geen nadere details.

En de Britse premier Boris Johnson eiste donderdag 'een volledig, geloofwaardig en transparant onderzoek' naar de crash. 'De informatie die we hebben is zeer zorgwekkend en we bekijken die met spoed', zei een woordvoerder van Downing Street, na een telefoontje tussen de Britse premier en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Hij gaf geen verdere details.

176 doden

De Boeing 737-800 NG van de luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines stortte woensdagochtend kort na het vertrek uit Teheran neer. Het toestel was onderweg naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Enkele uren daarvoor had Iran raketten afgevuurd op luchtmachtbasissen in Irak waar ook Amerikaanse soldaten verbleven. Dat leidde meteen al tot speculatie dat het toestel mogelijk geraakt was.

Alle 176 inzittenden kwamen om bij de crash. Aan boord waren naast 63 Canadezen ook 82 Iraniërs, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten.