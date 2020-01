Braziliaanse rechter beveelt Netflix om komedie met homoseksuele Jezus te verwijderen

Een rechter in Rio de Janeiro heeft woensdag bevolen dat Netflix de film ‘The first temptation of christ’ moet verwijderen uit zijn aanbod. In die film wordt Jezus afgebeeld als een homoseksuele man. De rechter gaf de aanklagers gelijk, die zeiden dat de film ‘kwetsend is voor miljoenen christenen’.

De komediefilm, die vooralsnog ook te zien is voor Netflixgebruikers in België, vertelt het verhaal van Jezus die op zijn dertigste verjaardag terugkeert naar huis en een 'onverwachte gast’ meebrengt. De verhaallijn suggereert dat hij homoseksueel is. Religieuze groeperingen reageerden woedend op de film, de makers beriepen zich steeds op hun rechtmatige vrijheid van meningsuiting.

Rechter Benedicto Abicair sprak nu toch een publicatieverbod uit, een beslissing die ingaat tegen een eerdere rechterlijke uitspraak. Volgens hem is het niet alleen voor de christelijke gemeenschap een goede zaak dat de film niet meer wordt vertoond, maar ‘voor de volledige Braziliaanse gemeenschap, die voornamelijk uit christenen bestaat’. Het verbod is meteen van kracht.

De komedie werd gefilmd door de in Rio de Janeiro gevestigde productiemaatschappij Porta dos Fundos. Die was op kerstavond al het slachtoffer van een aanval, toen de gebouwen van de maatschappij door gemaskerde mannen werden bestookt met molotovcocktails. Een beveiligingsagent kon de brand blussen nog voor er grote schade kon ontstaan. Er vielen ook geen slachtoffers.

Culturele oorlog

Netflix stapte intussen al wel naar het Hooggerechtshof om het besluit aan te vechten. 'De rechter probeert ons door middel van intimidatie het zwijgen op te leggen', schrijft de maatschappij in haar beroep. Porta dos Fundos reageerde dan weer via een persbericht. Daarin zegt het dat het 'erg veel belang hecht aan de vrijheid van meningsuiting' en dat het 'alle vertrouwen heeft in de rechtbank om de Braziliaanse grondwet te verdedigen.'

Het vonnis komt er op een moment dat de uiterst rechtse president van Brazilië, Jair Bolsonaro, ervan wordt beschuldigd een ‘culturele oorlog’ te voeren. Zo beknibbelde hij op subsidies voor kunstprojecten die ‘de christelijke waarden uitdagen’. Zijn zoon, Eduardo Bolsonaro, had The first temptation of christ eerder al ‘afval’ genoemd. Hij zei ook dat de filmmakers ‘geen weerspiegeling zijn van de Braziliaanse samenleving’.