Wielrenster Annelies Dom is enkele weken out na zware val op training in Gent: “Mijn stuur boorde zich door mijn rechterdij”

Tijdens een training op de Eddy Merckx-wielerbaan in Gent is Annelies Dom van Lotto Soudal Ladies zwaar ten val gekomen. Onze landgenote werd overgebracht naar het AZ Jan Palfijn in Gent, waar een diepe vleeswonde werd gehecht. Door die kwetsuur zal de baanwielrenster minstens twee weken buiten strijd zijn en moet ze forfait geven voor de Wereldbekermanche in het Canadese Milton (23-24 januari), zo maakte Lotto Soudal donderdag bekend.

“Ik was net aan het bekomen van een intensieve test, toen ik onoplettend tegen de balustrade van de piste terechtkwam”, vertelt Annelies Dom. “Mijn stuur klapte om en boorde zich door mijn rechterdij. Een dom ongeval, maar wel één met vervelende gevolgen.”

De 33-jarige Annelies Dom werd Belgisch kampioene op de weg in 2018 en in de puntenkoers in 2017. Ze is een sleutelfiguur in het olympisch achtervolgingskwartet, dat zich aan het klaarstomen is voor de Spelen in Tokio. “Ik zal de conditie wat op peil moeten houden met alternatieve cardiotraining. Ik blijf hoopvol voor de rest van het seizoen. Met wat geluk haal ik nog het WK in Berlijn van eind februari. Indien niet, dan hoop ik dat mijn invalster het uitstekend doet. We staan er voorlopig goed voor om ons te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. Ik wil er absoluut heen. Ik blijf optimistisch.”

Dom werd Belgisch kampioene op de weg in 2018 en in de puntenkoers in 2017. Ze is een sleutelfiguur in het Olympisch achtervolgingskwartet. Met Jolien D’Hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt eindigde ze, in een Belgische recordtijd, in november 2019 nog tweede in de Wereldbeker in Hong Kong.