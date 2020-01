Wordt Elon Musk opnieuw vader?

Grimes heeft op Instagram aangekondigd dat ze zwanger is. De Canadese zangeres vormt al bijna twee jaar een koppel met Elon Musk, al werd het nakende vaderschap nog niet bevestigd door de Tesla-topman.

Claire Boucher, de echte naam van Grimes, verwacht een eerste kindje. Dat maakte de Canadese zangeres bekend op Instagram, met een naakte foto en een gefotoshopte foetus op haar buik. De foto werd eerst door Instagram verwijderd omdat het de richtlijnen rond naakte foto’s geschonden had. De tepels van de vrouw waren namelijk zichtbaar. Ze postte daarom een nieuwe gecensureerde foto met het onderschrift: 'Gecensureerd voor insta haha ik was er bijna mee weggekomen.'

Dat het niet zomaar een kunstige foto is, wordt duidelijk in een reactie onder de foto waarin Grimes bevestigt dat ze 'knocked up' is.

Wie de vader is, wordt nergens vermeld. Ook Elon Musk heeft (nog) niet bevestigd dat hij opnieuw vader wordt. Hij vormt wel al enige tijd een koppel met Grimes, zo werd duidelijk toen de twee in mei 2018 samen verschenen op de rode loper van het MET-Gala. Over het afspringen van de relatie werd nergens met een woord gerept.

Als het nieuws klopt, wordt het nummer zes voor Musk. Hij heeft al vijf zonen met zijn eerste vrouw Justin Wilson, een tweeling en een drieling. Hun eerste zoontje overleed kort na de geboorte.