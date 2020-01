‘Duivelskoppel’ mag aan België uitgeleverd worden

De uitlevering van Hilde van Acker (56) en haar ex Jean-Claude Lacote (53) is nabij. De rechtbank in Ivoorkust besliste om het duo naar ons land te sturen waar het terecht zal staan voor moord. Het koppel was 23 jaar op de vlucht.

Kris Vincke, de advocaat van Hilde Van Acker, bevestigt het nieuws. ‘De rechtbank in Abidjan heeft een beslissing genomen. Beroep is niet mogelijk. In theorie wordt het duo binnen de 48 uur op een vliegtuig naar ons land gezet. In praktijk kan het nog iets langer duren.’

Voortvluchtig

Het duo dat op de Most Wanted-lijst van gezochte misdadigers stond, was 23 jaar op de vlucht voor het op 21 november in Abidjan gearresteerd werd. In ons land zullen ze terechtstaan voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell die in 1996 in De Haan werd vermoord met twee kogels in het hoofd. Het lichaam werd verstopt in de duinen en gevonden door spelende kinderen. Van Acker en Lacote kregen bij verstek levenslang voor de moord. Van Acker zou de zakenman in de val gelokt hebben en Lacote schoot hem daarna dood. Dat gebeurde nadat Mitchell door het duo voor honderdduizenden euro’s was opgelicht en hij zijn geld terug vroeg.

Het duo zou wereldwijd mensen hebben opgelicht. Ze stalen miljoenen euro’s waarmee ze grote sier hielden. In die periode belandde Lacote ook in de gevangenis in Zuid-Afrika, op verdenking van de ontvoering van de zoon van een zakenman. Van Acker zou hem daar bevrijd hebben, door zich als politievrouw te vermommen.

Proces

‘Ik heb haar al aan de lijn gehad’, zegt Vincke over Van Acker. ‘Ze is blij dat er duidelijkheid is omtrent haar lot en ze wil schoon schip maken met het verleden. Ze heeft wel veel stress voor wat komen gaat en hoopt dat ze in ons land haar behandeling voor borstkanker kan heropstarten. In de gevangenis van Abidjan werd haar verzorging geweigerd.’

Vincke zal na de aankomst van Van Acker meteen verzet aantekenen tegen de levenslange straf die Van Acker kreeg, en dan komt er een nieuw proces. Of ze de moord zal bekennen is niet duidelijk. ‘Toen ontkende ze. Ik heb haar nu nog niet gesproken over de zaak zelf.’