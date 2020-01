De redding voor de Brusselse kerstboom is nabij

Brusselse kerstbomen hoeven niet in de hakselaar of op de brandstapel te eindigen. Toch als het van de organisatie Buumplanters afhangt.

Exemplaren van maximaal twee meter groot zijn welkom, voorzien van wortel en pot. Dat valt te lezen op de Facebook-pagina van Buumplanters, het Brusselse burgercollectief dat zich inzet voor leefbaarheid en biodiversiteit in de hoofdstad. Ze verzamelen kerstbomen, in de hoop die niet te laten eindigen als bodembedekker of fijnstofdeeltjes in de lucht. Zaterdag kunnen ze binnengebracht worden op een site in Schaarbeek.

‘Het idee is eigenlijk gekomen door over straat te lopen, waar ik overal bomen zag liggen. Tientallen, honderden, voor heel Brussel zullen dat er misschien duizenden zijn. Een aantal daarvan kan nog een tweede leven hebben omdat de wortel er nog aan zit. Het zou jammer zijn om die weg te doen’, zegt Yoeri Bellemans, de 37-jarige Schaarbekenaar die deel uitmaakt van het collectief.

Oplossing voor veel problemen

De voordelen zijn talrijk, zo zegt hij: ‘Ze helpen de lucht zuiveren, ze helpen de temperatuur omlaag, ze slaan CO2 op. Het is een oplossing voor vele wereldwijde problemen.’

Bellemans durft geen inschatting te maken over hoeveel gedumpte kerstbomen er alsnog een tweede leven zullen krijgen. Hij vermoedt enkele tientallen. Ze zullen een jaar bijgehouden worden, de kerstbomen die het overleven kunnen volgend jaar opnieuw gebruikt worden. ‘We gaan ze niet allemaal in leven kunnen houden. Maar als we niets doen, zal er ook niets veranderen’, zegt hij.

Buumplanters probeert ook buiten de eindejaarsperiode bij te dragen aan de ecologie van de hoofdstad. De voorbije drie jaar hebben ze ongeveer 3.400 bomen, struiken en klimplanten binnen en buiten Brussel geplant. De locaties variëren van achtertuinen tot speelplaatsen van scholen. Ze zetten zich ook in om de kriekelaars terug in Schaarbeek te integreren. De hoop is er op termijn terug een bier mee te brouwen.

Bellemans heeft zelf overigens nooit een kerstboom gehad.