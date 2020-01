Woensdag heeft Iran 22 raketten afgevuurd op twee Amerikaanse luchtmachtbasissen in Irak ter vergelding van de liquidatie door de VS van generaal Qassem Soleimani. De Iraanse staatstelevisie heeft beelden vrijgegeven van de voorbereiding van de raketaanval. Ze tonen het magazijn en de lanceerbasis waar de raketten werden voorbereid en gelanceerd.

De timing van de raketaanvallen, woensdagochtend, was niet toevallig. Om 1.20 uur vuurde het fundamentalistische regime in Iran een reeks raketten af op de legerbases van Ain Al Assad, in het westen van Irak, en van Erbil, in het noorden van het land. Op dat tijdstip werd afgelopen vrijdag de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval om het leven gebracht. De vergeldingsactie werd daarom operatie ‘Soleimani martelaar’ gedoopt.