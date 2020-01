Burn-out dwingt Marco Borsato tot pauze

Marco Borsato stopt voorlopig met werken vanwege een burn-out. De vele jaren presteren onder hoge druk hebben zijn tol geëist, meldt concertorganisator Mojo namens de zanger.

‘Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb’, zegt de 53-jarige zanger in een reactie.

‘De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.’

Volgens Mojo heeft de zanger ‘na een lange, zeer intensieve periode met vele hoogte- maar helaas ook dieptepunten’ een pauze nodig om uit te rusten en te werken aan zijn herstel. Zijn ‘bomvolle’ agenda is leeggemaakt. ‘Hij was bezig met nieuwe muziek en nieuwe concerten, dat staat even on hold. Dat geldt ook voor The voice’, zegt een woordvoerster.

Borsato en zijn familie willen verder geen commentaar geven op het bericht.

De zanger gaf vorig jaar onder meer vijf uitverkochte concerten in De Kuip in Rotterdam. Ook kwam hij in het nieuws omdat hij in een verklaring opbiechtte dat hij ooit een affaire had met pianiste Iris Hond.