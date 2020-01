De Brits-Jamaicaanse soulzangeres Celeste is uitgeroepen tot de BBC’s Sound of 2020, de invloedrijke muziekpoll van de Britse openbare omroep.

‘Ik had zelfs niet de helft van de dingen die gebeurd zijn, kunnen voorspellen’, reageert de 25-jarige zangeres. ‘Ik ben erg dankbaar voor elke kans die ik tot nu toe heb gekregen, en ik kijk uit naar wat 2020 zal brengen.’

Celeste Waite is geboren in Los Angeles en groeide op in Saltdean nabij Brighton. Als tiener begon ze muziek te schrijven en op te treden. Nadat ze haar eerste song - ‘Sirens’ - online had geplaatst, werd ze door een manager ontdekt die haar aanmoedigde om door te zetten.

De zangeres volgt als BBC’s Sound of 2020 in de voetsporen van onder anderen Adele, Haim, Sam Smith en Ellie Goulding. De band Easy Life staat dit jaar op de tweede plaats, terwijl Yungblud derde werd. Vorige maand trad Celeste nog op tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Daar bracht ze een cover van Billie Eilish.

In haar jaarlijkse muziekpoll laat de BBC 170 mensen uit de muzieksector, waaronder journalisten, programmatoren en voormalige genomineerden, tippen welke artiesten het komende jaar succes zullen hebben.

Vorig jaar won de Britse rapper Octavian.