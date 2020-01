Amnesty International plaatst donderdag twee isoleercellen voor de Saudische ambassade in Brussel. Academici, kunstenaars en politici laten zich gedurende de dag opsluiten in de kooien. Met de actie vragen ze aan Saudi-Arabië om blogger Raif Badawi en zijn advocaat Waleed Abu al-Khair onmiddellijk vrij te laten. Vandaag is het exact 5 jaar geleden dat de Saudische blogger Raif Badawi 50 stokslagen kreeg omdat hij kritiek uitte op het beleid van de Saudische autoriteiten.

Onder meer VUB-rector Caroline Pauwels, auteurs Lize Spit en Joke van Leeuwen, politici Mark Demesmaeker en Wouter De Vriendt, en Belgische directeurs van de organisatie laten zich beurtelings in de kooien opsluiten.