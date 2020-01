Opperrechter Ruth Bader Ginsburg zegt dat ze opnieuw kankervrij is

De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (86) is het nieuwe jaar kankervrij begonnen. Dat meldt ze in een interview met CNN.

De rechter heeft opnieuw een actieve rol opgenomen in het Amerikaanse Hooggerechtshof. ‘Ik ben kankervrij’, zegt ze. ‘Dat is goed.’

Ginsburg kampte de laatste tijd met veel gezondheidsproblemen. In november moest ze verstek laten gaan door maagproblemen en in dezelfde maand werd ze in het ziekenhuis met koorts opgenomen. In augustus onderging ze een succesvolle behandeling tegen pancreaskanker. In december 2018 werd ze geopereerd voor longkanker.

Intussen heeft ze al vier keer kanker overwonnen.

Oud en progressief

Ginsburg is momenteel de oudste van de negen opperrechters. Ze werd door een Democratische president benoemd en Trump zou ze maar wat graag wippen. Hij kon al twee rechters benoemen. Die waren conservatiever dan de conservatieve opperrechters die ze opvolgden.

Het Hooggerechtshof buigt zich dit jaar wellicht over enkele belangrijke zaken, waaronder de strenge abortuswet in Louisiana. De uitspraken van het hof bepalen mee de marsrichting van de VS.

Als Trump ook een progressieve opperrechter door een conservatieve kan vervangen, vindt in het Hooggerechtshof een ware aardverschuiving plaats. Op dit moment is de verhouding 5–4 in het voordeel van de conservatieven.