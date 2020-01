Toilettentekort voor buschauffeurs: De Lijn reageert gebelgd

‘Tegenwoordig zijn precies alle middelen goed om op De Lijn te schieten.’ De Lijn reageert korzelig op het nieuws dat 42 procent van de gemeenten geen toiletten heeft voor buschauffeurs.

‘We zoeken steeds een oplossing voor elk lokaal probleem, wanneer het gesignaleerd wordt’, zegt Inge Debruyne, woordvoerster van De lijn in een reactie op het bericht dat 42 procent van de gemeenten geen toiletten heeft voor buschauffeurs.

Volgens de woordvoerster van De Lijn zit er een logica achter de verdeling van de toiletten. ‘De regel is dat er een toilet is aan het begin- en het eindpunt van het traject dat de chauffeur aflegt’, aldus Debruyne. Meestal bevindt het toilet zich in een gebouw van De Lijn, aan de stelplaats bijvoorbeeld. Maar als dat niet kan, wordt een alternatief gezocht bij bijvoorbeeld spoorwegmaatschappij NMBS of een handelszaak in de buurt van dat begin- of eindpunt. Als ook daar geen oplossing gevonden wordt, zijn er tot slot nog de mobiele toiletten als alternatief.

De woordvoerster van De Lijn betreurt dat het bericht over het toilettentekort De Lijn ‘opnieuw’ in een slecht daglicht stelt. ‘Tegenwoordig zijn precies alle middelen goed om op De Lijn te schieten. Nochtans zetten we ons in om oplossingen te bieden, als ons een probleem in verband met toiletten wordt gesignaleerd. Er wordt daar ook fors in geïnvesteerd.’

De toilettenproblematiek werd aangekaart door Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) na een parlementaire vraag aan zijn partijgenote, Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘Als goede werkgever moet De Lijn voldoende sanitaire faciliteiten voorzien voor haar werknemers’, zegt Ongena. ‘De voorbije jaren zijn er al heel wat inspanningen gedaan, maar toch zijn er in 4 op de 10 Vlaamse gemeenten nog steeds geen toiletten beschikbaar. Daarom zou De Lijn met die specifieke gemeenten best in overleg gaan om tot snelle en pragmatische oplossingen te komen.’