Nummer 1 van de wereld beloofde prijzengeld weg te schenken aan slachtoffers van bosbranden, maar gaat er al uit na eerste wedstrijd

‘s Werelds nummer 1 Ashleigh Barty heeft haar start in het nieuwe tennisseizoen gemist. Ze verloor donderdag voor eigen publiek verrassend in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady (WTA 53) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.434.900 dollar). Extra pijnlijk: Barty had vooraf aangekondigd al haar prijzengeld te doneren aan het Rode Kruis om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te steunen.

De 23-jarige Barty, vrij in de eerste ronde, had vooral moeite met de stevige service van Brady. “Jen heeft de wedstrijd gecontroleerd. Ze was agressief en positioneerde zich centraal op het court. Ik moet erkennen dat ze superieur was”, verklaarde de Australische na afloop. Barty won het voorbije jaar op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.

Voor Brady was het de eerste zege tegen een speelster uit de top tien. Bij de laatste acht neemt de Amerikaanse het op tegen het Tsjechische vijfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 7), die de Russin Liudmila Samsonova (WTA 129) klopte met 6-3 en 6-2. In de eerste ronde had Brady ook al de scalp genomen van voormalig nummer 1 van de wereld Maria Sharapova (WTA 147).

De nederlaag van Barty is extra pijnlijk omdat ze vooraf had aangekondigd al haar prijzengeld op het toernooi van Brisbane te schenken aan het Rode Kruis. Op die manier wou ze de slachtoffers van de bosbranden in haar land steunen. Als Barty het toernooi had gewonnen, zou dat een cheque van $360,000 zijn geweest. Nu zal ze “amper” $32,000 kunnen wegschenken. De tennisster gaf eerder aan ook al 30.000 Australische dollar (19.000 euro) te hebben geschonken aan de Society for the Prevention of Cruelty to Animals, een organisatie die helpt gewonde wilde dieren te verzorgen.