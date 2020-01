‘Vliegtuig maakte rechtsomkeer voor crash en vatte vuur’

Een voorlopig rapport van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie CAO geeft meer details vrij over het Oekraïense vliegtuig dat woensdagochtend neerstortte in Iran. De bemanning had niet om hulp gevraagd, maar probeerde wel rechtsomkeer te maken. Oekraïne sluit een raketinslag niet uit.

Net voor de crash zou de Boeing 737-800 al vuur hebben gevat. Volgens ooggetuigen stond het vliegtuig al in brand toen het zich nog in de lucht bevond. Dat staat in het voorlopige rapport van CAO.

‘Het vliegtuig verdween van de radarschermen toen het een hoogte van 8.000 voet (ongeveer 2.400 meter) had bereikt. De piloot heeft geen enkele radioboodschap uitgezonden over de ongewone omstandigheden’, zo staat in het rapport dat in de nacht van woensdag op donderdag gepubliceerd werd.

Het lijkt er wel op dat de piloot probeerde terug te keren naar de luchthaven. ‘Het vliegtuig dat aanvankelijk in westelijke richting vloog om de luchthavenzone te verlaten, draaide naar rechts na een probleem en was op de terugweg naar de luchthaven op het moment van de crash’, meldt CAO nog.

Minister van Transport Mohammed Eslami bevestigt die uitleg ook in een reactie aan het staatsagentschap Isna. ‘Het vliegtuig heeft vuur gevat door een technisch defect en dat heeft geleid tot een crash’, zegt de minister, die speculaties over kwaad opzet van de hand wijst.

Oleksiy Danylov, topman bij de Oekraïense Veiligheidsraad, laat weten dat Oekraïene vier mogelijke oorzaken bekijkt: een mogelijke raketinslag, een botsing, een explosie van de motor en terrorisme.

Crash

De Boeing 737-800 NG van de luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines stortte woensdagochtend kort na het vertrek uit Teheran neer. Het toestel was onderweg naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Enkele uren daarvoor had Iran raketten afgevuurd op luchtmachtbasissen in Irak waar ook Amerikaanse soldaten verbleven. Dat leidde tot speculatie dat het toestel mogelijk geraakt was.

Danylov zegt dat Oekraïense onderzoekers op de plek van de crash willen zoeken naar mogelijke brokstukken van een Russische raket 'na informatie op het internet'. Op Iraanse media circuleerden ongeverifieerde beelden van stukken van een Russische Tor-M1-raket die ook door het Iraanse leger wordt gebruikt.

Westerse inlichtingendiensten beoordeelden dat het vliegtuig was neergestort door een technisch mankement en niet door een raketinslag. Dat zeggen vijf veiligheidsbronnen aan persagentschap Reuters.

De 176 inzittenden overleefden de crash niet. Aan boord waren naast 63 Canadezen ook 82 Iraniërs, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. De Canadese premier Justin Trudeau vraagt Iran zijn land te betrekken bij het onderzoek naar de vliegtuigcrash, omdat zoveel landgenoten het leven lieten.