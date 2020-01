Britse kranten over ‘Megxit’ van Harry en Meghan: ‘Bedroefde Queen wist van niets, Charles en William zijn woedend’

Dat prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle een stap terugzetten uit het Britse koningshuis, levert in de Britse kranten veel speculatie op. Meer dan op de aankondiging zelf focussen ze op het feit dat de twee niemand, zelfs Queen Elizabeth, hadden ingelicht.

2019 was een woelig jaar voor prins Harry en Meghan Markle. Ze werden de ouders van Archie, een flinke jongen die intussen al acht maanden oud is, en waren na diens geboorte veelvuldig het onderwerp van verhalen in de roddelpers. Vooral Meghan kreeg het zwaar te verduren: zij werd afgeschilderd als een eigenzinnige en omhooggevallen royal, die respect miste voor de mensen die voor haar werken. Harry ontkende die berichten in alle toonaarden en smeekte de tabloids haast om met haar niet te doen wat ze met zijn moeder - prinses Diana - gedaan hebben.

De aankondiging van woensdag, dat Harry en Meghan een stap terugzetten uit het Britse koningshuis, heeft volgens ingewijden zeker te maken met die gebeurtenissen van het voorbije jaar. Toch focussen de kranten en de openbare omroep BBC vooral op het feit dat de aankondiging van de ‘Megxit’ gebeurde zonder eerst hun familieleden in te lichten.

Koningshuis woedend

The sun, de tabloid waar de royals een publieke oorlog tegen voeren, laat een bron binnen het koningshuis aan het woord. ‘Ze hebben het protocol verbroken door uit hun rollen te stappen zonder andere royals daarover te raadplegen. Prins Charles en prins William zijn ziedend van woede, dit is een oorlogsverklaring tegenover de familie.’ Queen Elizabeth, die ook niet op de hoogte was, zou ‘diep bedroefd’ zijn door de beslissing van Harry en Meghan.

Ook tegen The daily mirror loopt een rechtszaak van Harry en Meghan, en ook die krant is niet bijster positief. ‘Ze hebben het de Queen niet eens verteld’, staat groot op de voorpagina. Een bron zegt in de krant dat het koppel een ‘compleet gebrek aan respect toont voor de instelling’. Daily mail heeft het dan weer over een ‘woedende’ Queen. The daily telegraph noemt het een nieuwe schok voor het koningshuis, nadat ook de heisa rond prins Andrew daar al een moeilijk jaareinde had veroorzaakt.

Ook de Britse openbare omroep BBC kaart aan dat de andere leden van het koningshuis gekwetst zijn door het vertrek van Harry en Meghan. Analisten maken ook duidelijk dat er een ‘logistieke nachtmerrie’ wacht, want verhuizen naar Noord-Amerika of Canada klinkt voor royals eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. ‘Er moet nog heel veel gebeuren om die verhuis te regelen’, klinkt het. ‘En de onderhandelingen daarover staan nog in een heel vroege fase.’

Vrees voor gezondheid

Maar er zijn ook kranten die op zoek gingen naar de redenen achter de beslissing. Zo stelt Metro dat er groeiende vrees is voor de mentale gezondheid van het echtpaar en veel speculatie over groeiende onvrede tussen Harry en William in de voorbije maanden.

‘Harry en Meghan hebben al maanden grote angst over hun rol binnen de familie’, schrijft The times. Volgens die krant moet de beslissing van het ‘kwade’ koppel daar worden gezocht. Het zal ook de start betekenen van een vete binnen de familie, klinkt het.

The guardian uitte zowat als enige bewondering voor de moedige beslissing van Harry en Meghan, ‘na een periode vol publieke vijandigheid tegenover de media over vermeende indringing en pesterijen’.