Lagere gasfactuur omdat het niet wil winteren

De zachte temperaturen zorgen ervoor dat gezinnen minder aardgas verbruiken. Dat geeft een gemiddelde besparing in december, op een jaarfactuur van duizend euro, van 18 à 27 euro.

Acht graden op de Hoge Venen vandaag. Dertien elders. Het is zeven tot acht graden warmer dan gemiddeld in januari. Vannacht zakte het kwik op veel plaatsen in Vlaanderen zelfs niet onder de tien graden.

De verklaring voor het relatief warme weer is een hoge drukgebied in de zuidelijke helft van Europa, vertelt David Dehenauw vandaag in Het Belang van Limburg. Winterweer ziet hij nog niet meteen deze kant uit komen. ‘Volgens de weerkaarten is er al zeker tot 22 januari geen sprake van winterweer.’

Ook VRT-weerman Frank Deboosere heeft zich al laten ontvallen ‘dat er in januari van winter geen sprake meer zal zijn’.

De voorbije maand december was trouwens ook al warmer dan een normale decembermaand.

Een en ander is goed nieuws voor wie het huis verwarmt met aardgas. Tegenover een gewone decembermaand lag het gasverbruik de voorbije maand december 10 à 15 procent lager, zo weet de federatie van elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg). Dat geeft een gemiddelde besparing in december, op een jaarfactuur van duizend euro, van 18 à 27 euro.

En dit gaat alleen over december. Het heeft er alle schijn van dat ook januari een relatief goedkope maand wordt voor wie zich met gas verwarmt.

Natuurpunt kreeg trouwens al meldingen over dieren die wakker worden uit hun winterslaap omdat het lente is. ‘We hebben al weet van egels, bruine kikkers en dwergvleermuizen’, zegt Sofie Versweyveld in Het Belang van Limburg. Zelfs de atalantavlinder, die normaal zijn winters doorbrengt in Zuid-Europa, fladdert bij ons rond.