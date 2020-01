Jason Denayer en Olympique Lyon plaatsen zich voor halve finales Coupe de la Ligue

Olympique Lyon heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Coupe de la Ligue. In de kwartfinales haalde Lyon het vrij eenvoudig met 3-1 van Stade Brest.

Moussa Dembélé opende in de 19e minuut de score voor Lyon. Kort na de hervatting maakte Houssem Aouar de 2-0. Samuel Grandsir maakte het in de 85e minuut weer spannend, maar in extra tijd zorgde de Braziliaan Jean Lucas voor de definitieve beslissing: 3-1. Rode Duivel Jason Denayer speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij de thuisploeg, die via de bekercompetitie Europees voetbal hoopt af te dwingen. Halfweg de competitie staat Lyon immers pas op de twaalfde plaats in de Ligue 1.

Dinsdag plaatste het Stade Reims van Thomas Foket zich al voor de halve finales, na winst op strafschoppen tegen bekerhouder Straatsburg, waarbij doelman Matz Sels de hele wedstrijd op de bank bleef. In de overige kwartfinales staat Lille tegenover Amiens en neemt PSG het op tegen Saint-Étienne.