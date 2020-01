Volvo Gent kende uitstekend jaar

Volvo Cars Gent ontsnapt aan de malaise in de Europese autosector en klokt af op 206.225 geproduceerde wagens in 2019. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan het jaar ervoor.

Die stijging dankt het volledig aan het succes van de kleine SUV XC40, waarvan het geproduceerde volume verdubbeld werd tot 185.000 wagens. Naast de XC40 produceert de Gentse fabriek ook nog de Volvo V60. De V40, het belangrijkste model van de voorbije jaren, is uit productie.

Opvallend is dat, ondanks de Brexit-perikelen, het VK de belangrijkste uitvoerbestemming was, goed voor 11,8 procent van de productie. Duitsland en de Verenigde Staten volgen qua bestemming. 6,7 procent van de geproduceerde wagens in Volvo Gent vindt zijn weg naar de Belgische wegen.

Volvo Gent is volop bezig met de fabriek aan te passen voor de komst van de elektrische wagen. In 2019 werd begonnen aan de batterijfabriek. In 2020 moet dan de eerste volledig elektrische wagen van de band rollen.