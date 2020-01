Armand Marchant komt niet verder dan 23e plaats op slalom in Madonna di Campiglio

Armand Marchant is woensdag niet verder geraakt dan de 23e plaats op de Wereldbekermanche slalom bij de mannen in het Italiaanse Madonna di Campiglio.

Onze landgenoot eindigde op de 23e plaats in de eerste manche en vervolgens op de 20e stek in de tweede manche. Met een chrono van 1:37.63 was hij 2.03 trager dan de Zwitserse winnaar Daniel Yule, die voor het tweede jaar op rij de beste was in de slalom in Madonna di Campiglio. Hij was 15 honderdsten van een seconde sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen en 25 honderdsten sneller dan de Fransman Clément Noël.

In de Wereldbekerstand van de slalom levert de 23e plaats acht punten op voor Marchant, die met 69 punten naar de gedeelde twaalfde plaats klimt. Met 242 punten neemt Kristoffersen de leiding van Noël (240) over. In de algemene Wereldbekerstand neemt de Fransman Alexis Pinturault de leiding met één punt voorsprong op de Noor Aleksander Aamodt Kilde. Marchant staat daarin op de 55e plaats. Komend weekend staan in het Zwitserse Adelboden een reuzenslalom en een slalom op het programma.

Zondag werd Marchant vijfde in de slalom nabij de Kroatische hoofdstad Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een Wereldbeker alpijnse ski. Voor Marchant was de knappe prestatie een opsteker na heel wat blessureleed. In december 2016 schreef hij nog geschiedenis met een achttiende plaats in de slalom van het Franse Val d’Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een Wereldbekermanche alpijnse ski. Een maand later viel Marchant zwaar tijdens de reuzenslalom in Adelboden. Hij liep daarbij een complexe scheenbeenbreuk en kniekwetsuur op. Een lange revalidatieperiode volgde, met zeven operaties. Sinds afgelopen zomer skiet hij opnieuw in competitieverband. Eind november vierde hij zijn rentree in de Wereldbeker.

