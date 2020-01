Metallica schenkt slachtoffers bosbranden Australië 750.000 dollar

De Amerikaanse metalband Metallica zal de slachtoffers van de verwoestende bosbranden in Australië 750.000 dollar schenken. ‘De vernieling en verwoestende effecten zijn echt hartverscheurend’, schrijft de band op sociale media.

De bandleden riepen hun fans op deel te nemen aan een geldinzameling. Metallica zal het geld via zijn stichting All Within My Hands aan hulpacties spenderen.

Niet alleen Metallica is een hulpactie voor de Australiërs begonnen. De Britse kroonprins Charles sprak in een videoboodschap zijn medeleven uit, popster Elton John kondigde op een concert in Sydney aan dat hij 1 miljoen dollar zou schenken, acteur Chris Hemsworth (‘Thor’) schonk naar eigen zeggen 1 miljoen Australische dollar (620.000 euro).

De Britse band Queen is gevraagd in Australië een benefietconcert te spelen, zo meldde Sky News op gezag van hun gitarist Brian May. De groep is met zijn nieuwe zanger Adam Lambert in februari sowieso op tournee in Australië. May zei de vraag ‘zorgvuldig te zullen bekijken’.

Sinds het begin van de grote branden in oktober zijn in Australië duizenden huizen vernield en is meer dan 10 miljoen hectare afgebrand.