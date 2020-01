Veel spektakel maar geen punten: Yellow Tigers starten olympisch kwalificatietoernooi met nederlaag tegen Duitsland

Er zal stuntwerk aan te pas moeten komen om de Belgische volleybalvrouwen op koers te houden voor een olympisch ticket. Tegen zwarte beest Duitsland, waartegen in 2013 voor het laatst werd gewonnen, werd volop spektakel geleverd maar geen punten geoogst. De Yellow Tigers verloren met 1-3, de setstanden waren 31-33,16-26, 26-24 en 22-25.

De jonge brigade van coach Gert Vande Broek ging er bij de afreis naar Nederland van uit dat hun openingspartij tegen Duitsland cruciaal zou wezen in de strijd voor de tweede plaats van hun poule. Een stek die recht geeft op de halve finale. Samen met Turkije, dat uitgesproken favoriet werd geacht voor de groepswinst. De Duitse meisjes begonnen dinsdag echter al met een stunt aan hun campagne, door Turkije in de openingsmatch puntenloos terug te sturen naar het hotel.

De Yellow Tigers lieten het niet aan hun hart komen en drukten de euforie aan overkant meteen de kop in. “Stress toch niet zo”, drukte de Duitse coach zijn speelsters op het hart. Of een time-out later: “Begin toch te spelen.” Bij 19-13 leek die eerste set hoe dan ook binnen voor de Belgen, prima georganiseerd rond het trefzekere duo Herbots-Grobelna. Tot Weitzel onze receptie zwaar onder druk zette met een opslagreeks. Het ging naar 23-24 en zowaar een eerste setbal voor de Duitsers. Ze kregen er nog eentje, waarop onze landgenotes het initiatief heroverden. Het leverde ze liefst zes setballen op. Helaas zonder die te kunnen verzilveren. En dan weet je hoe het afloopt: een derde mogelijkheid voor de tegenstander en dat was dan wél de goeie.

De Duitsers lieten het niet nog eens gebeuren, gunden Van Gestel en co niet opnieuw een kloof. Beide teams gaven mekaar geen duimbreed toe. Tot 23-23 en daarna een eerste setbal voor de Yellow Tigers. Daar zou het bij blijven. De meisjes van coach Koslowski namen over en pakten bij hun tweede kans meteen ook de set.

Matchballen wegwerken

Eenzelfde scenario ontplooide zich in de derde beurt, tot Herbots onrust zaaide van achter de servicelijn (11-8). Binnen de kortste keren was het evenwicht echter hersteld en was het aan Vande Broek om via een time-out bij te stellen. Vooral Herbots hield de Tigers in koers, maar dat leek alweer vergeefs toen de Duitse vrouwen twee matchballen versierden. Een blok van Sobolska, een aanval van Herbots, een service van Janssens en jawel: het was nog niet gedaan.

Ze moesten wel direct weer aan de slag om een 1-5 achterstand weg te proberen werken. Iets wat binnen de kortste keren werd geklaard (8-7), waarop de gebruikelijke zij-aan-zij kon beginnen. Die werd brutaal doorbroken door een Duitse demarrage (17-22). Het resulteerde in vijf matchballen, waarvan er drie weggewerkt werden. Niet genoeg dus om minstens een puntje te pakken en op schema te blijven voor de halve finales.

Donderdag (13 uur) spelen de Yellow Tigers hun tweede groepswedstrijd. Tegen Kroatië, op papier de zwakste schakel van de reeks, moet sowieso gewonnen worden. Daags nadien (16.30 u) volgt dan de klapper tegen Turkije.

België: Van de Vyver 3, Grobelna 21, Herbots 26, Van Gestel 11, Sobolska 9, Janssens 8; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Stragier, Guilliams