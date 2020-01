Meer balen dan stralen. Hoe de regering-Jambon zich door haar eerste 100 dagen sleepte

De Vlaamse regering is nog maar 100 dagen bezig, maar nu al is er sprake van ‘een nieuwe start’. Waar liep het fout? En hoe zou zo’n nieuwe start eruit kunnen zien?

De regering-Jambon ging met grote ambities van start in oktober, maar reed tot nog toe een brokkenparcours. Het aantreden – ‘da gade gij nie bepale’ – verliep nodeloos conflictueus. Besparingen en hervormingen werden weinig subtiel doorgevoerd, of slecht gecommuniceerd. En binnen de regering werd opnieuw geruzied, openlijker dan ooit. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en veteraan Guy Tegenbos maken een eerste balans op. ‘Dit is een regering van drie partijen die met elkaar knokken. En als ze eens tijd hebben, beleid maken.’

Meer weten

