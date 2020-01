Leuvens parket onderzoekt overlijden baby bij onthaalmoeder

Het Leuvense parket heeft een onderzoek geopend naar het overlijden van een drie maanden oude baby bij een onthaalmoeder in Wijgmaal dinsdagnamiddag. Dat meldt Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan Belga.

Bij een eerste, uitwendige lijkschouwing werden geen tekenen van geweld vastgesteld op het lichaam van de baby maar donderdag wordt nog een autopsie uitgevoerd.

De hulpdiensten werden dinsdagnamiddag opgeroepen voor een baby in moeilijkheden maar toen ze aankwamen bij de onthaalmoeder in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal, konden ze enkel nog vaststellen dat het kind overleden was. Het Leuvense parket werd verwittigd en stelde meteen een wetsarts aan en liet het gerechtelijk labo en het afstappingsteam van de federale politie ter plaatse gaan.

De wetsarts voerde al een eerste, uitwendige lijkschouwing uit maar daarbij werden geen tekenen van geweld vastgesteld. Donderdag zal nog een autopsie volgen.

‘Op basis van de resultaten daarvan zullen we bekijken of er nog bijkomende onderzoeksmaatregelen moeten gesteld worden en welke’, zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets aan Belga.